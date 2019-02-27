Son Dakika Haberleri: İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" Projesi

İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" Projesi

56 dakika önce

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Köklerinde Hayat Var" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi.

İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor
Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Köklerinde Hayat Var" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "İmam Hatipler Yarışıyor" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kızılay yetkilisi Adem Budayoğlu tarafından öğrencilere bağışçı olmanın önemine ilişkin bilgi verildi.

Okul müdürü Gürol Ün, yaptığı açıklamada, kök hücre ve kan bağışına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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