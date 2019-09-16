Son Dakika Haberleri: İmam hatipli başarılı öğrencilere Kudüs gezisi
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İmam hatipli başarılı öğrencilere Kudüs gezisi

12 dakika önce

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, hafızlık projesi kapsamında yarı hafızlığı tamamlayan öğrencilerine Kudüs gezisi hediye etti.

İmam hatipli başarılı öğrencilere Kudüs gezisi, System.String[]

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, hafızlık projesi kapsamında yarı hafızlığı tamamlayan öğrencilerine Kudüs gezisi hediye etti.

Akademik, dil ve manevi çalışmalarıyla birçok projede başarısını ispatlayan öğrenciler 13-16 Eylül tarihleri arasında Kudüs ziyareti kapsamında Mescid-i Aksa başta olmak üzere dini ve tarihi mekanlar ziyaret edildi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni Hafız Muhammed Enes Yüksek, "Öğrencilerimizin Kur'an -ı Kerim'i bir yandan ezberlerken, bir yandan da dini şuur kazanması adına gerçekleşen bu kutlu yolculuk muhakkak onlara çok şey kattı. Bu öğrencilerimizin Kudüs'e olan yolculuklarında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kudüs'ü ziyaret ettikleri için farklı bir heyecan yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, böyle bir imkanı kendilerine sağladığı için okul idaresine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Atakum, Eylül, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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