Son Dakika Haberleri: İmam Hatipli Kız Öğrenciler Şehit Ailesini Unutmadı

İmam Hatipli Kız Öğrenciler Şehit Ailesini Unutmadı

10 dakika önce

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şehitleri ve ailelerini unutmayarak hem şehit mezarlarını ziyaret ediyor hem de aileleri evlerinde ziyaret ederek unutulmadıklarını hissettiriyor.

İmam Hatipli Kız Öğrenciler Şehit Ailesini Unutmadı, System.String[]
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şehitleri ve ailelerini unutmayarak hem şehit mezarlarını ziyaret ediyor hem de aileleri evlerinde ziyaret ederek unutulmadıklarını hissettiriyor.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesindeki mezarını ziyaret edip dua ettikten sonra ailesine de baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Öğrencilerin ziyaretine Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, öğretmenler ve Halitpaşa Muhtarı Harun Karakayış da eşlik etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette öğrencileri evinde ağırlayan şehidin babası Mehmet Pirnarcı ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu ise, "Halitpaşalı şehidimiz Nezir Pirnarcı'nın muhterem babasını aile ocağında bir gurup öğrenci ile ziyaret ettik. Sıcak ev sahipliği ve ilgi alakalarından dolayı şehidimizin babasına, Halitpaşa Muhtarı Harun Karakayış ve mahalle sakinlerinden Abdullah Derya beyefendilere çok teşekkür ederiz. Şehitlerimize ne kadar dua etsek azdır. Çünkü onlar bizim için bu vatan için canlarını feda ettiler. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." diyerek ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli Oğluna 30 Bin TL'ye Suriyeli Eş Buldu, Kız Bir Süre Sonra Evi Terk Etti Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:19:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmam Hatipli Kız Öğrenciler Şehit Ailesini Unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]