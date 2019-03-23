İmam Hatipli Kız Öğrenciler Şehit Ailesini Unutmadı
10 dakika önce
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şehitleri ve ailelerini unutmayarak hem şehit mezarlarını ziyaret ediyor hem de aileleri evlerinde ziyaret ederek unutulmadıklarını hissettiriyor.
Manisa
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şehitleri ve ailelerini unutmayarak hem şehit mezarlarını ziyaret ediyor hem de aileleri evlerinde ziyaret ederek unutulmadıklarını hissettiriyor.
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şırnak
'ta terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma
Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın Saruhanlı
ilçesi Halitpaşa
Mahallesindeki mezarını ziyaret edip dua ettikten sonra ailesine de baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Öğrencilerin ziyaretine Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, öğretmenler ve Halitpaşa Muhtarı Harun Karakayış da eşlik etti.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette öğrencileri evinde ağırlayan şehidin babası Mehmet Pirnarcı ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu ise, "Halitpaşalı şehidimiz Nezir Pirnarcı'nın muhterem babasını aile ocağında bir gurup öğrenci ile ziyaret ettik. Sıcak ev sahipliği ve ilgi alakalarından dolayı şehidimizin babasına, Halitpaşa Muhtarı Harun Karakayış ve mahalle sakinlerinden Abdullah Derya beyefendilere çok teşekkür ederiz. Şehitlerimize ne kadar dua etsek azdır. Çünkü onlar bizim için bu vatan için canlarını feda ettiler. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." diyerek ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:09 Kaynak: İHA
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