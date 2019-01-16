Son Dakika Haberleri: İmam Hatipli'lerden "Bir Kitap da Benden" Projesi

İmam Hatipli'lerden "Bir Kitap da Benden" Projesi

47 dakika önce

Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri "Kitabını getir, yüreğine kardeşlerine götürsün" sloganıyla başlattıkları "Bir kitap da benden" projesi kapsamında Karacakılavuz İlkokulu öğrencilerine 250 kitap hediye etti.

İmam Hatipli'lerden
Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri "Kitabını getir, yüreğine kardeşlerine götürsün" sloganıyla başlattıkları "Bir kitap da benden" projesi kapsamında Karacakılavuz İlkokulu öğrencilerine 250 kitap hediye etti.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan okul binasında hediye poşetlerine ve kolilere yerleştirilen kitaplar Karacakılavuz İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.

Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile okullar arasında sevgi ve kardeşlik köprüsü kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrenciler arasındaki gönül köprüsünün geleceklerini olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Şenol, "Öğrenciler arasında dostluk, merhamet ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek için böyle bir çalışma yaptık. Amacımız öğrencilerimize hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de yardımlaşma ve paylaşma duygularını pekiştirmek. Biz de bu kapsamda İmam Hatip Lisesi olarak öğrencilerimiz tarafından toplanan 250 kitabı Karacakılavuz İlkokuluna teslim ettik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:42 Kaynak: AA

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