İmam Hatipli'lerden Yemen'e Yardım

Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Yemen'deki çocuklar yararına topladıkları parayı Tekirdağ Müftülüğüne teslim etti.

Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Yemen'deki çocuklar yararına topladıkları parayı Tekirdağ Müftülüğüne teslim etti.



Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de açlık sorunu ile karşı karşıya kalan çocuklar için yardım kampanyası düzenlediklerini ve 4 bin lira para topladıklarını söyledi.





Türkiye'den Yemen'e kurulan gönül köprüsüne ortak olmak istediklerini aktaran Şenol, "Yemen'deki kardeşlerimiz için bir yardım seferberliği başlatıldı. Biz belki çok yüksek bir miktar toplayamadık ama burada safımızı belli ettik. Öğrencilerimiz kampanyaya destek verdi. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

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