İmam Hatipli Öğrenciler Teknofest'e Model Roketle Katılacak

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2019 yarışmasına hazırladıkları model roketle katılacak.

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2019 yarışmasına hazırladıkları model roketle katılacak.



Rehber öğretmeni Eyüp Hakan Dingil'in koordinatörlüğünde yarışma için hazırlanan öğrenciler, hazırladıkları roketlerle deneme fırlatmalarına başladı.



Denemeler hakkında bilgi veren Dingil, projenin Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile ortak yürütüldüğünü, öğrencilerin proje yarışması ile aslında geleceğe dönük ülke havacılığına ve savunma sanayisine hazırlandığını belirtti.





Yarışma hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Dingil, "Model roket atışları yapıyoruz. Öğrencilerimize çalışma kapsamında model roketin ne olduğu, nasıl atış yapıldığı, paraşütünün açılması ve sistemle ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Başarılı atışlar yapmaya başladık. Amacımız TEKNOFEST 2019'a öğrencilerimizi en güzel şekilde hazırlamaktır. Yarışmalar üç bin ve bin 500 irtifa şeklinde iki kategoride yapılacak. Biz okul olarak bin 500 irtifada da yarışacağız" diye konuştu.





Ülke savunma sanayisine katkısı olan, mühendislik konusunda kendisini geliştirmiş ve bu konuyu dert edinmiş öğrencilerle yola devam etmek istediklerini dile getiren Dingil, "Öğrencilerimizin ileriki süreçlerde ROKETSAN'ın içerisinde aktif olarak görev almalarını bekliyoruz. Onların ülke sınırlarını geçen başarılara imza atan, roketçilik, uzay sanayi konusunda kendilerini en güzel yerlerde görmek istiyoruz. Ülkemizin yerli ve milli imkanlarıyla neler yapılabildiğini hep beraber görüyoruz." ifadesini kullandı.



Projede yer alan Furkan Taha Bademci, model roketler sipariş ederek bunları birleştirip, modifiye ederek daha iyi sonuçlar elde etmeye çalıştıklarını aktardı.





TEKNOFEST 2019' hazırladıkları roketle katılacaklarını dile getiren Bademci, ileriki aşamalarda roketleri geliştirip ülkenin savunma sanayisine katkı sağlamak istediğini kaydetti.



Öğrenci Tarık Eren Toplu da, okula gelmeden önce havacılığa meraklı olduğunu söyledi.





Okulda atölye olduğunu öğrenince rehber öğretmeni öncülüğünde çalışmalar yapıldığını kaydeden Toplu, "Biz okula gelmeden havacılığa çok meraklı öğrencilerdik. Okula geldiğimiz de atölye olduğunu gördük ve bu işe giriştik. Sonra yarışmalar olduğunu öğrendik ve yol üzerinden kendimizi geliştiriyoruz ve roketler yapıyoruz." dedi.

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