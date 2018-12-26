İmam Hatipli Öğrenciler Yarıştı
1 saat önce
Adıyaman'da imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında Kuran-ı Kerim ve Ezan okuma yarışması düzenlendi.
Adıyaman
'da imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında Kuran-ı Kerim ve Ezan okuma yarışması düzenlendi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Mustafa Hayri Efendi İmam Hatip Ortaokulu (Hasan Taşar İHO) öncülüğünde il genelindeki imam hatip ortaokulları arasında yarışma düzenlendi. Genç
Sada Erkekler Kuran-ı Kerim Okuma ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasına 13 okuldan öğrenciler katıldı.
Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen yarışmalarda Genç Sada Erkekler Kuran-I Kerim Okuma yarışmasında Muhammet Enes
Kandemir (Şehit Akif Güleş İHO) birinci, Muhammed Aslan (Besni
İHO) ikinci, Abdurrahman Salih Yokuş (Polis
Amca İHO) üçüncü oldu.
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında ise Yunus Emre Bal (Şehit Fazıl Gürs İHO) birinci, Muhammed Kerem Özer
(Fatih
İHO) ikinci, Yusuf Atala (Menzil İHO) üçüncülüğü elde etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:47 Kaynak: İHA
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