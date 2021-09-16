İmam Hatipli öğrencinin Tıp Fakültesi sevinci - Son Dakika

Kütahya'nın Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun olan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Lütfullah Arlı, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından ödüllendirildi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, İmam Hatiplilerin her alanda başarı gösterdiklerini ve beklentileri karşılar hale geldiklerini belirterek, kendi imkanlarıyla ve gayretli çalışmalarıyla Tıp Fakültesini kazanan Lütfullah Arlı'yı ödüllendirdiklerini ifade etti.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan başarılı öğrenci Lütfullah Arlı'yı ve ailesini tebrik ettiğini belirtti. Gülseren "İlçe Müftülüğü'nün hazırladığı ödül töreni için teşekkür ediyor, öğrencimize başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA