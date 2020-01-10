İmam hatipliler Abdulkadir Nişancı için "Yasin Suresi" okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmam hatipliler Abdulkadir Nişancı için 'Yasin Suresi' okudu - Son Dakika

İmam hatipliler Abdulkadir Nişancı için "Yasin Suresi" okudu

6 saat önce

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken geçen yıl 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Tekirdağ'da imam hatipli lise öğrencileri Yasin Suresi okudu.

İmam hatipliler Abdulkadir Nişancı için

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken geçen yıl 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Tekirdağ'da imam hatipli lise öğrencileri Yasin Suresi okudu.

Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleklerini icra ederken, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla hayatını kaybeden gazetecilere de rahmet dilediklerini söyledi.

Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade eden Şenol, AA muhabiri Nişancı'nın da görev sırasında hayatını kaybettiğini öğrendiklerinde çok üzüldüklerini dile getirdi.

Gazetecilik mesleğinin demokratik toplumlar için önemine işaret eden Şenol, şunları kaydetti:

"Basın mensubu arkadaşlarımız zor şartlarda çalışıyorlar ve zor durumda kalabiliyorlar. Geçen sene bizi üzen bir olay yaşandı. Anadolu Ajansı muhabiri haber çekimi yaparken elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Biz de bugün onu unutmak istemedik. Öğrencilerimizle dua ettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Zor şartlarda dünyanın dört bir yanında çalışan basın emekçilerinin gününü kutluyorum."

Ardından imam hatipli öğrenciler Nişancı için "Yasin Suresi"ni okudu ve dua etti.

Abdulkadir Nişancı, Tekirdağ, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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