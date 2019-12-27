İmam Hatipliler Derneğinin kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmam Hatipliler Derneğinin kurduğu 'Z' kütüphanenin açılışı yapıldı - Son Dakika

İmam Hatipliler Derneğinin kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İmam Hatipliler Derneğinin finanse ederek kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İmam Hatipliler Derneğinin finanse ederek kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı.

Yeni Mahallede bulunan Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ÖNDER genel merkezi tarafından finansman edilen "Z" kütüphanenin açılışını Genel Merkez Sekreteri Abdullah Ceylan yaptı.

Ceylan, açılışın ardından İmam Hatip Liselerin geçmişte yaşadıkları zorluklar ve şu an bulundukları konum hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İmam Hatip Liseli olduğunu belirten Ceylan, "İmam hatipli olmak bir duruş ve kimliğe sahip olmaktır. İnanıyoruz sizlerin çabasıyla imam hatipler daha çok güzel makamlarda bu ülkeye hizmetlerini sürdüreceklerdir." dedi.

İmam Hatipliler Derneğinin kurduğu Z kütüphanenin açılışı yapıldı

Abdullah Ceylan, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!
Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü

Son Dakika Haberleri
01:34 Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
01:30 Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
01:29 Ev yangınında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
01:28 Kredi kartı faizlerinde indirim - Son Dakika
01:20 Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 01:37:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İmam Hatipliler Derneğinin kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]