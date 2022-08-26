Şarkıcı Gülşen: "İnandığım Özgürlüğü Savunurken, Eleştirdiğim Radikal Uca Kendimin Savrulduğunu Görüyorum. - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen: "İnandığım Özgürlüğü Savunurken, Eleştirdiğim Radikal Uca Kendimin Savrulduğunu Görüyorum.

26.08.2022 00:17
Şarkıcı Gülşen: "İnandığım Özgürlüğü Savunurken, Eleştirdiğim Radikal Uca Kendimin Savrulduğunu Görüyorum.

İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan ve bugün emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şarkıcı Gülşen, “İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür dilerim. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” açıklamasını yaptı.

İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan ve bugün emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şarkıcı Gülşen, "İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür dilerim. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım" açıklamasını yaptı.

Gülşen'in geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine Gülşen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde tanımlanan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Gülşen, bugün Zorlu'daki evinden alınıp getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şarkıcı Gülşen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"SÖZLERİMİN ÜLKEMİZDEKİ KUTUPLAŞTIRMAYI HEDEFLEYEN KÖTÜ NİYETLİ KİMSELERE MALZEME VERMİŞ OLMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri, toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür dilerim. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım."

YORUMLAR
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Yazar Bengisu Karaca 'Ben de bir İmam Hatipliyim' diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne? Yazar Bengisu Karaca 'Ben de bir İmam Hatipliyim' diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne? GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2022
Kaynak: ANKA

İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Gülşen: 'İnandığım Özgürlüğü Savunurken, Eleştirdiğim Radikal Uca Kendimin Savrulduğunu Görüyorum. - Son Dakika

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