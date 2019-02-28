İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor" Projesi

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında Mehmet Emin Tuna Ortaokulunu ziyaret etti.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında Mehmet Emin Tuna Ortaokulunu ziyaret etti.



Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Yurt, öğrencilere kaynaşma ve yardımlaşma bilincini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.



Öğrencilere, aralarında topladıkları harçlıklarıyla çeşitli hediyeler aldıklarını ifade eden Tuna, "Tespit ettiğimiz 32 öğrenci için kitap, çanta, ayakkabı ve giyecek aldık. Bunları da öğretmenleri eşliğinde öğrencilere teslim ettik. Projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum." dedi.

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