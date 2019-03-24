Son Dakika Haberleri: İmam Hatipliler Yarıştı

İmam Hatipliler Yarıştı

20 dakika önce

Kilis'te, 8 ilin katılımıyla bölgesel İmam Hatipli öğrenciler arası "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması düzenlendi.

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Kilis'te, 8 ilin katılımıyla bölgesel İmam Hatipli öğrenciler arası "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması düzenlendi.

Kilis imam Hatip Lisesi Koordinatörlüğünde Kilis Öğretmen Evi konferans salonunda yapılan yarışmada ortaokul ve lise almak üzere iki kategori de il genelinde birinci olanlar öğrenciler bölgesel yarışmaya katıldı. Kilis, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Tunceli'den 17 öğrenci katıldı. Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, l Müftüsü Abdurrahman Şahin ile diğer yetkililer katıldı.

Yarışmada, ortaokul düzeyinde, Gaziantep'ten Muhammed Nebhen Seyid birinci, Kilis'ten Ahmed Arrur ikinci ve Malatya'dan Ismail Aydemir üçüncü oldu. Lise düzeyinde, Gaziantep'ten Ibrahim Al Hamid birinci, Malatya'dan Abdurrezzak El Mine ikinci ve Kilis'ten Ammar Humad üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Hatipli, Genç, Kilis, Güncel
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