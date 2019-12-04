İmam Hatiplilerden cemevine ziyaret

ANKARA'da Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetimi, Ankara Cem Kültür Evleri Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Uzuner ve yönetimini, Tuzluçayır Cemevinde ziyaret etti.

Muhammet Samet Akkaya, Ankara Cem Kültür Evleri Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Uzuner ve yönetimi ile görüşüp, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu mahallede duvara yazılan nefret ifadesine tepki gösterdi. Cemevinde düzenlenen Halk Ozanları Günü'ne katılarak söyleyişi dinleyen imam hatipliler, ikram edilen yemeği yedi. Akkaya, Uzuner'e, Ayetel Kürsi yazılı tablo hediye etti. Uzuner, ziyaret nedeniyle Akkaya ve yönetimine teşekkür etti.

'İSLAM DİNİ, BİRLİK VE BERABERLİĞİ EMREDER'

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Akkaya, bu topraklarda bin yıldır kardeşçe yaşadıklarını ve bu kardeşliği bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İslam dini evrenseldir. Birlik ve beraberliği, hoşgörüyü en önemlisi de senden olmayana saygı duymayı emreder. Müslüman ise kimseyi görüşünden, görünüşünden ve inancından dolayı dışlamaz ve asla yadırgayıp yargılamaz. Biz, fikirlerin dayatılmasından ziyade fikirlere, görüş ve görünüşlere saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. İslam dini de bize her zaman saygı kavramını hatırlatarak kötünün değil iyinin yanında durmamız gerektiğini hatırlatıyor. Hz. Peygamber bir hadisinde, 'Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun' buyuruyor. Biz de İzmir'de yaşanılan o çirkin hadiseye hem elimizle hem dilimizle hem de kalbimizle karşı koymak adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdik."