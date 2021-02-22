İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi - Son Dakika

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi

22.02.2021 12:14

- İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi Bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi.

- İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi

İSTANBUL - Bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi.

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müştekiler, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Müştekiler avukatları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mütercimler'in avukatları, davaya konu olan sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek, beraatini istedi.

"Hiçbir suç işlemedim"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Erol Mütercimler, "Önceki savunmamı tekrar ederim. Avukatlarımın beyanlarına katılıyorum. Hiçbir suç işlemedim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Katılma taleplerinin reddini isteyen duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını talep etti.

Müştekiler avukatlarının davaya katılma talebini değerlendiren mahkeme, suçun topluma karşı suçlar arasında yer alması nedeniyle reddine karar verdi.

İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatipliler Derneği'nin davaya katılmasına önceki celse karar verildiğini belirten mahkeme, suçun niteliği nedeniyle katılma kararının kaldırılmasına ve davaya müşteki olarak katılmalarına hükmetti.

Dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

"Erol Mütercimler'in suç kastının hiç olmadığını ve asıl suçun hiç oluşmadığını anlattık"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Avukat Ruşen Gültekin, "Yargılama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten yapılıyor. Biz sözlerin aslında bu suçu oluşturmadığını ama TCK'nın 216'ncı maddesinin bazen muhafazakarlar açısından, bazen toplumun diğer kesimleri açısından bir sopa gibi kullanıldığını, bu suçun unsurlarının başka olduğunu, burada Sayın Erol Mütercimler'in suç kastının hiç olmadığını ve asıl suçun hiç oluşmadığını anlattık. Mahkeme bu anlamda spesifik olarak kimseye de bir söz söylenmediği ortada olduğu için önceki katılma kararlarını kaldırdı ve tarafların sadece şikayetçi sıfatıyla davaya kabul etti. Yargılama 19 Nisan günü saat 10.00' bırakıldı. Hepimiz o gün karar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi 'müşteki', Erol Mütercimler 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Mütercimler'in 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi

İmam Hatip Liseleri, Erol Mütercimler, İstanbul, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler'in yargılanmasında devam edildi - Son Dakika


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