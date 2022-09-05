Gülşen'den şikayetçi olanların sayısı 702 oldu - Son Dakika
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Gülşen'den şikayetçi olanların sayısı 702 oldu

05.09.2022 19:13
Gülşen'den şikayetçi olanların sayısı 702 oldu

İmam hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'den 702 kişi şikayetçi oldu.

İmam hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'den 702 kişi şikayetçi oldu. Şüpheli Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

702 müşteki iddianamede yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülşen Çolakoğlu 'şüpheli' sıfatıyla yer alırken aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da bulunduğu 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüphelinin sarf etmiş olduğu sözlerin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrıca maruz bırakıldığı kaydedildi.

İddianamede sözlerin ayrıştırıcı olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin sözlerinin kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı özelliklere sahip, bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu aktarıldı.

Öte yandan, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. - İSTANBUL

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Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi
Kaynak: İHA

Gülşen Çolakoğlu, Cumhuriyet, Gülşen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülşen'den şikayetçi olanların sayısı 702 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülşen'den şikayetçi olanların sayısı 702 oldu - Son Dakika
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