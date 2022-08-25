Şarkıcı Gülşen'in emniyet ifadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı, "Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür"

İSTANBUL - İmam hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen Gülşen'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" dediği öğrenildi.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şarkıcı Gülşen, savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" Gülşen'in emniyette verdiği ifadesinde ise, "Ben 25 yıllık sanatçıyım, müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Kadroda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç adlı arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' şeklinde şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime yan yana gelmiştir. Arkadaşımız İmam hatipte okumamıştır. Ben bir şarkı arasında orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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