Gülşen'in tutuklanmasına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında İmam Hatipli bir kişiye yönelik, "Sapıklığı oradan geliyor herhalde" şeklindeki sözleri, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in tepki çeken sözleri nedeniyle harekete geçti.

TUTUKLANDI

Savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

NAGEHAN ALÇI'DAN TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması ise özellikle Twitter'da kullanıcıların bir kısmının büyük tepkisine neden oldu. Tutuklama kararına tepki gösteren isimlerden biri de gazeteci Nagehan Alçı'ydı.

"YARGISAL AŞIRILIK BU"

Alçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gülşen'in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti. Yargısal aşırılık bu. Yapmayın etmeyin sayın savcılar, sayın hakimler. İnsaf lütfen" ifadesini kullandı.

"GÜLŞEN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALI"

Alçı şöyle devam etti; "Adalet mi şimdi bu? Gülşen'in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı…"