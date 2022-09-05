İsmailağa'ya yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik'ten şarkıcı Gülşen'e: Güzelsen yüzünü sergile, k...ı niye sergiliyorsun? - Son Dakika
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İsmailağa'ya yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik'ten şarkıcı Gülşen'e: Güzelsen yüzünü sergile, k...ı niye sergiliyorsun?

05.09.2022 11:47

İmam hatiplilere hakareti nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen, daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. İsmailağa'ya yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik de bir Youtube yayınında Gülşen'le ilgili, "Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete? Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun?" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz aylarda bir konserinde sarf ettiği "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerinin ortaya çıkması sonrasında tepkileri üzerine çekmişti. Gözaltına alınan şarkıcı tutuklanmış, 4 gün sonra da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

"SOYUNDU, BAYRAK AÇTI, RABBİM ONU HAPSE TIKTI"

Konu Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Gülşen'le ilgili İsmailağa Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik'in bir Youtube yayınında sarf ettiği cümleler gündem oldu. Gülşen'e yönelik sert sözler kullanan Çevik, "Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bugün şarkıcıların hepsi birbiriyle yarışıyor. Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı, neyse ne. Kaldı sonuçtu. O darlığı Allah ona gösterdi." dedi.

"MADEM GÜZELSEN YÜZÜNÜ SERGİLE"

Çevik, dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti: "Soyunmaya ne gerek var? Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete? Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun... Elalemin adamını, sapığını yoldan çıkarıyorsun, utanmıyorsun. Ondan sonra 'Bu insanlar sapık' diyorsunuz. 'İmam hatipli sapık diyor' bir de. Senden ala sapık mı var? Dertleri başka."

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Son Dakika Güncel İsmailağa'ya yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik'ten şarkıcı Gülşen'e: Güzelsen yüzünü sergile, k...ı niye sergiliyorsun? - Son Dakika


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