Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne? - Son Dakika
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Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne?

26.08.2022 00:13
Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne?

İmam Hatiplilere yönelik sözleri tepki toplayan Gülşen'in tutuklanmasını destekleyenler kadar karşı çıkanlar da oldu. O isimlerden biri de yazar Nihal Bengisu Karaca'ydı. Karaca, sosyal medya hesabından konuyla hakkında paylaşım yaparak "Erol Mütercimler benzerini yaptı, o da özür dilemiş, ceza almış ama tutuklanmamıştı. Neden Gülşen tutuklanıyor? Burada amaç nedir?" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında İmam Hatipli bir kişiye yönelik, "Sapıklığı oradan geliyor herhalde" şeklindeki sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'i eleştirenler kadar destek verenler de oldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Gülşen'e destek veren isimlerden biri ise yazar Nihal Bengisu Karaca'ydı. Karaca, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

"NEDEN GÜLŞEN TUTUKLANDI?"

Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: "Ben de bir imam-hatipliyim. Gülşen'in hakaretinden ben de incindim ve tepkimi bir yazı yazarak verdim. Ancak bu ilk kez olmadı. Daha önce de Erol Mütercimler benzerini yaptı, o da özür dilemiş, ceza almış ama tutuklanmamıştı. Neden Gülşen tutuklanıyor? Burada amaç nedir?"

'Ben de bir İmam Hatipliyim' diyen Bengisu Karaca'dan Gülşen'in tutuklanmasına tepki
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SON DAKİKA: Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne? - Son Dakika
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