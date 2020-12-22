İmam hayat kurtardı "koronayı" unuttu - Son Dakika

İmam hayat kurtardı "koronayı" unuttu

22.12.2020 10:28

İmam hayat kurtardı "koronayı" unuttu Adana'da mahalle imamı ailesiyle problemleri olduğu için intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna edip kurtarınca gence sarılıp onu kutlayarak koronayı unutması dikkat çekti Çevredeki vatandaşlar da koronayı unutup intihar girişimini film gibi...

İmam hayat kurtardı "koronayı" unuttu

Adana'da mahalle imamı ailesiyle problemleri olduğu için intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna edip kurtarınca gence sarılıp onu kutlayarak koronayı unutması dikkat çekti

Çevredeki vatandaşlar da koronayı unutup intihar girişimini film gibi izledi

ADANA - Adana'da mahalle imamı ailesiyle problemleri olduğu için intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna edip kurtardı. İmamın, koronayı unutup gence sarılıp kutlaması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir ailesiyle tartıştığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet Parlak, evlerinin karşısında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendisini ikna etmeye çalışan polislerden yaklaşmamalarını isteyen Parlak, elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçağı boğazına dayadı.

Film gibi izlediler

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların bu anları film izler gibi takip etmesi, dikkat çekti. Vatandaşların intihar girişimini izlerken korona tedbirlerini de unuttuğu görüldü. Çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeyi gözetmeden yan yana intihar girişimini izlemesi hayrete düşürdü. Çevredeki bazı vatandaşlar da çocuklarıyla dama çıkıp olayı izlediği görüldü. Polis bir süre sonra bu duruma müdahale ederek vatandaşların dağılmasını sağladı. Öte yandan bir vatandaş da herkes genci intihar girişiminden vazgeçirmeye çalışırken bahçe duvarını boyamaya devam etmesi dikkat çekti.

Annesi ikna edemedi

Polis genci ikna edemeyince annesi çağrıldı. Ancak genç annesine tepki göstererek bu halde olmasının en büyük sebebinin ailesinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine anne Sebahat Parlak, "Sen iyi değilsin, ruh sağlığın bozuk. Hastaneye yatman gerekiyor" dedi. Parlak da, "Her sabah başımda polislerle uyanmaktan bıktım. Beni siz bu hale getirdiniz" diyerek cevap verdi. Mehmet Parlak, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin" diyerek saçını tarayıp, poz verdi.

"İmam ikna etti gence sarıldı"

Çatının üzerinde bir sağa bir sola giden Parlak, polislerin arkasından dolaşması ihtimaline karşı etrafını sürekli kontrol etti. Parlak, "Hiç bu kadar arkadaşım olmadı. İlla böyle bir mevzu mu gerekti? Kimsem yoktu ama şu an beni kaale alan o kadar çok insan var ki akıllara zarar" dedi. Olay yerine gelen mahallenin imamı Fatih Metin de Mehmet Parlak'ı ikna etmek için çaba sarf etti. İmam Metin, "Mehmet, kimseyi yorma. Daha seni evereceğiz, nikahını ben kıyacağım" diyerek Parlak'ın aşağı inmesini söyledi. Mehmet Parlak, imamın ikna çabasından sonra direkten kayarak aşağı indi. Bu arada imam vatandaşlara Parlak'ı alkışlamalarını söyleyerek aşağı inen gence hayat kurtarmanın mutluluğuyla koronayı unutup sarıldı. Parlak polis tarafından olay yerinden götürüldü.

İmam Fatih Metin ise Parlak'ın düzgün bir insan olduğunu belirterek, "Gençlik hali, olur böyle şeyler. Herhalde biraz problemleri var. Bizim de manevi bir yönümüz var. Mehmet de sağ olsun bizi kırmadı, indi. Mahallemiz adına polis, itfaiye ve sağlık ekiplerimizden özür diliyorum. Korona da olsa intihardan vazgeçtiği için kutladım. Ama eve gidince dezenfekte olacağım" diye konuştu.

İmam hayat kurtardı koronayı unuttu
İmam hayat kurtardı koronayı unuttu
İmam hayat kurtardı koronayı unuttu
İmam hayat kurtardı koronayı unuttu

Koronavirüs, İntihar, Adana, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İmam hayat kurtardı 'koronayı' unuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım "Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi" hazırlandı! Türkiye 15 sıra geriledi Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler
Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı         
10:17
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor 13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor         
09:27
Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı         
08:43
MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı         
07:37
Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü         
00:47
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 10:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İmam hayat kurtardı "koronayı" unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei