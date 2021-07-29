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İmam, kurduğu "Çocuk Market"le çocuklara camiyi sevdiriyor - Son Dakika

İmam, kurduğu "Çocuk Market"le çocuklara camiyi sevdiriyor

29.07.2021 10:58

Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için caminin bir köşesine "Çocuk Market" kurdu.

Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için caminin bir köşesine "Çocuk Market" kurdu.

2 yıldır Hacı Osman Torun Camisinde görev yapan Eroğlu, 1,5 metre boyunda 5 raf olarak hazırladığı dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi.

Hayırseverlerin getirdiği süt, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiye sevdirmek için ikramda bulunuyor.

İmam Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çocuk Market fikrini cemaatle paylaştığını belirterek, "Bir cuma hutbesinde cemaate 'camiye market açıyorum' dedim. Onlar da 'cami içerisinde market mi olur' dediler. Sonradan böyle bir market olduğunu öğrenince destek olmaya başladılar." dedi.

Eroğlu, bu şekilde çocukların camiye ilgisinin arttığını ifade ederek, "Çocuklar, 'camiye gidelim, çikolatacı hocayı bulalım' diye camiye gelir oldular. Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlıyoruz, çocukların camiye gelmesini teşvik ediyoruz. Süt ve sağlıklı ürünler veriyoruz. Cemaat desteğini sunuyor. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine ve çocuklarımıza ücretsiz, sınırsız ikramda bulunuyoruz. Camilerden çocuk seslerinin eksilmemesi lazım. Eğer camilerde çocuk sesleri kesilirse gelecek nesiller olarak bundan kaygı duymamız lazım. Biz de çocuklarımızı camiyle buluşturmak istedik." diye konuştu.

"Çocuklar için ikramlar çok değerli"

Camiden bir çocuğun bir şey almasının mahalledeki diğer çocuklar tarafından duyulduğunu, bunun diğer çocukları da teşvik ettiğini kaydeden Eroğlu, "Camiye gelen çocuklar her şeyin en güzelini parasız buluyor. Çocuk caminin sıcaklığını ve camide bulunması gerektiğini hissediyor. Çocuklar için ikramlar çok değerli. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. İlerde yaşlanan bu çocuklar cami marketten yapmış olduğu alışverişleri asla unutmaz, büyüdüğü zaman da kendi çocuklarını camilere getirirler." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Kerem Tanrıkoğlu, çocuk marketten çikolata aldığını belirterek, "Buradan çikolata almayı seviyoruz, mutluyuz." dedi. Miray Kodalak da her gün camiye gelip ders çalıştıklarını anlatarak, "Daha sonra oyuncaklara, çikolatalara geliyoruz." diye konuştu.

İmam, kurduğu Çocuk Market le çocuklara camiyi sevdiriyor
İmam, kurduğu Çocuk Market le çocuklara camiyi sevdiriyor
İmam, kurduğu Çocuk Market le çocuklara camiyi sevdiriyor
İmam, kurduğu Çocuk Market le çocuklara camiyi sevdiriyor
İmam, kurduğu Çocuk Market le çocuklara camiyi sevdiriyor

Mahmut Eroğlu, Eyüpsultan, Market, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmam, kurduğu 'Çocuk Market'le çocuklara camiyi sevdiriyor - Son Dakika


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