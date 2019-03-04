İmam Nikahıyla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Kızını Bıçakla Yaraladı
32 dakika önce
Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadın ile kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Adana
'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadın ile kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı. Merkez Seyhan
İlçesi Namık Kemal
Mahallesi'nde M.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı imam nikahıyla birlikte yaşadığı N.D ile kızı H.Ç'yi bıçakla yaraladı.
Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis
ekipleri, kendilerine bir süre direnen M.Ç'yi ikna ettikten sonra gözaltına aldı.
Yaralı anne ile kızı ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:53 Kaynak: AA
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