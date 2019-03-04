Son Dakika Haberleri: İmam Nikahıyla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Kızını Bıçakla Yaraladı

İmam Nikahıyla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Kızını Bıçakla Yaraladı

32 dakika önce

Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadın ile kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

İmam Nikahıyla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Kızını Bıçakla Yaraladı, System.String[]
Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadın ile kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde M.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı imam nikahıyla birlikte yaşadığı N.D ile kızı H.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekipleri, kendilerine bir süre direnen M.Ç'yi ikna ettikten sonra gözaltına aldı.

Yaralı anne ile kızı ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:53 Kaynak: AA

Merkez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Kebabına Rakip Çıktı! Hayallerinin Peşinden Giden Genç Girişimci Tostçu Oldu Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu

"Ay Lav Yu" Filmi Gaziantep'te Gerçek Oldu Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 02:25:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmam Nikahıyla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Kızını Bıçakla Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]