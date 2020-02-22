İmam nikahlı eşine cinayet işleten şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İmam nikahlı eşine cinayet işleten şahıs tutuklandı - Son Dakika

İmam nikahlı eşine cinayet işleten şahıs tutuklandı

15 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önceki gün nişan törenine giden bir kişiyi tabanca ile öldüren kadının imam nikahlı eşi 'azmettirici' olarak tutuklandı.

İmam nikahlı eşine cinayet işleten şahıs tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önceki gün nişan törenine giden bir kişiyi tabanca ile öldüren kadının imam nikahlı eşi 'azmettirici' olarak tutuklandı.


İki hafta önce Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kardeşinin nişan törenine giderken Mehmet Yıldırım silahlı saldırıya uğramış ve yanında bulunan Furkan Yetkin ile birlikte yaralanmıştı. Yaralılardan Mehmet Yıldırım hastanede hayatını kaybetti.


Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Kültür Merkezi yanında meydana gelen olay sonrası tanınmamak için siyah çarşaf giyen Fatma K. güvenlik güçlerine teslim oldu. Cinayeti 'namus' için işlediğini itiraf eden Fatma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Fatma K.'nın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis incelemeyi derinlemesine araştırdı. Yapılan çalışma sonrasında Fatma K.'nın imam nikahlı eşi Mehmet C.A.'nın azmettirici olduğu tespit edildi. Şahsın cinayet sonrasında kayıplara karışması üzerine polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının gizlendiği eve polis ekipleri operasyon düzenleyerek şüpheli gözaltına aldı.


Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak Siverek T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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