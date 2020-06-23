İmam nikahlı karısını öldürdü, müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

Eskişehir'de imam nikahlı karısı olduğu iddia edilen Ülviye İnce'yi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Tacettin Y., (43) ve tarat avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanık Tacettin K., yaşanan olay sebebiyle pişman olduğunu ifade etti. Sanık 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırıldı.



Olay



Olay, 5 Ağustos 2019'da Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi, Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. 53 yaşındaki Ülviye İnci ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Taceddin Y. (43) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında olay kavgaya döndü. Darp edilen çaresiz kadın çığlıklar atarak 'beni kurtarın, öldürecek' diye bağırdı. Sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımı ile açılan kapı sonrasında Ülviye İnci'nin aldığı 9 bıçak darbesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ayrıca Tacettin Y., Ülviye İnci'yi bıçaklamasının ardından aynı bıçak ile kendini öldürmeye çalışmıştı. - ESKİŞEHİR