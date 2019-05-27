İmam nikahlı yaşadığı kadının parasını çaldığı iddiası

Kahramanmaraş
'ın Ekinözü
ilçesinde imam nikahlı yaşadığı kadının içinde para bulunan çantasını çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Jandarma
ekipleri, ilçeye bağlı Kandil
Mahallesi'nde yaşayan Ş.B. (43), evindeki 10 bin lira bulunan çantasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çantayı çalan kişinin kadının imam nikahlı yaşadığı K.D. (30) olduğunu belirledi.
Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Karaelbistan
Mahallesi'nde yakalan şüpheli, gözaltına alındı.
Suçunu itiraf etiği öğrenilen şüpheli, Elbistan
İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.