Son Dakika Haberleri: İmam olmayan köyde cuma namazı kılınamıyor
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İmam olmayan köyde cuma namazı kılınamıyor

34 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı, 400 nüfuslu, 70 haneli Geçitli köyünde görevli imam olmadığından, 3 yıldır camiden ezan okunmuyor, cuma namazı kılınmıyor.

İmam olmayan köyde cuma namazı kılınamıyor, System.String[]

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı, 400 nüfuslu, 70 haneli Geçitli köyünde görevli imam olmadığından, 3 yıldır camiden ezan okunmuyor, cuma namazı kılınmıyor.

Karlıova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli köyünde 3 yıldır imam ataması yapılmıyor. 3 yıldır köylerinde ezan sesini duyamayan köylüler, imam olmadığından dolayı cuma namazı kılamıyor.

3 yıldır birçok kez ilçe müftülüğüne başvurmalarına rağmen köylerine imam gönderilmediğini belirten Muhtar Bedri Özmen, "Köyümüze üç yıl önce imam atandı. İmamı görevlendirme ile ilçe merkezine çektiler. Görevlendirilen imamın kadrosu hala köyümüzde olduğu için başka bir imamı bize gönderemiyorlar. ya bizim imamı tekrar köyümüze gönderin ya da köyümüze yeni imam atansın. Üç yıldır camimiz açılmıyor. Köyümüzde ezan okunmuyor. Cuma namazını imkanı olanlar ilçe merkezine gidip kılıyor" dedi.

Köy sakinlerinden Menduh Düzgün ise "Köy camilerinde bir cenaze bile yıkanmıyor. Namaz kılamıyoruz. Defalarca bunu yetkililere aktarmamıza rağmen köyümüz imamsız bırakıldı" dedi.

Karlıova İlçe Müftülüğü yetkilileri ise Geçitli köyünde lojman olmadığından dolayı köye imam görevlendirilmediğini belirtti.

- Bingöl

Karlıova, Geçitli, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:05 Kaynak: DHA
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