İmam ürettiği neylerle muhabbethanede genç nefeslere dokunuyor - Son Dakika

İmam ürettiği neylerle muhabbethanede genç nefeslere dokunuyor

11.11.2020 11:11
İmam ürettiği neylerle muhabbethanede genç nefeslere dokunuyor, System.String[]

Erzincan'da görev yapan imam Teoman Kayalar, cami bahçesinde bulunan muhabbethanede namaz vakitleri dışında hem ney kursu veriyor hem de ürettiği neyleri öğrencilerine hediye ediyor.

Erzincan'da görev yapan imam Teoman Kayalar, cami bahçesinde bulunan muhabbethanede namaz vakitleri dışında hem ney kursu veriyor hem de ürettiği neyleri öğrencilerine hediye ediyor.

Çocukluk yaşlarda ilgi duyduğu neyi çalmaya başlayan Piri Sami Hazretleri Cami İmam Hatibi Teoman Kayalar, daha sonra bu enstrümanı yapmayı öğrendi. 18 yıldır ney çalan ve 10 yıldır da ney üreten Kayalar, cami bahçesinde oluşturulan muhabbethaneye gelen öğrencilere ücretsiz ney kursu veriyor.

Deniz ve nehir kıyısındaki sazlıklardan siparişle getirttiği kamışlardan büyük emek vererek ney de üreten Kayalar, yaptığı el emeği, göz nuru neyleri öğrencilerine hediye ediyor.

Neyin gençler arasında yaygınlaşması için çabalıyor

Piri Sami Hazretleri Cami İmam Hatibi Teoman Kayalar, AA muhabirine, küçük yaşlarda neye karşı özel bir ilgi duyduğunu söyledi.

Musikinin önemli enstrümanlarından neyin tanıtımı ve yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kayalar, şöyle konuştu:

"Buradaki maksadımız, musikimizi öğrencilerimize tanıtarak ney çalgısını sevdirmek. Görev yaptığım bu alanın ise ayrı manevi önemi var. Mevlana Hazretleri Anadolu'ya geldiğinde ilk yerleştiği yer Erzincan'dır. Bu maneviyata uygun camimizin bahçesinde bulunan muhabbethanede ney dinletisi ve dersleri veriyoruz. Dini musikinin önemli çalgılarından olan neyin hem çalması hem de üretimi ile ilgili kursiyerlerimize de ayrıca bilgi veriyoruz."

Camiyi inşa eden Terzibaba Dermeği Başkanı Murat Uslu da Selçuklu mimarisi ile bölgenin maneviyatına uygun bir cami inşa ettiklerini ve burada inanç turizmi kapsamında "muhabethane" isminde bir mekan oluşturduklarını anlattı.

"Kursa katılanlara hocanın ürettiği neylerden hediye ediyoruz"

İnşa ettikleri caminin bölgenin maneviyatına da önemli katkı sağladığını anlatan Uslu, "Muhabethanede insanlara ücretsiz çay ikram ediyoruz. İnanç turizmi kapsamında aynı zamanda misafirlerimize ikramda bulunacağımız ve dönem dönem ney meşkleri, ilahi muhabbetleri ve eğitimler verebileceğimiz bir mekan inşa ettik. Burada talep eden genç vatandaşlarımıza ücretsiz ney dersleri veriyoruz. Gelen kursiyerlerimize burada ücretsiz bir şekilde hocamızın imal ettiği neylerden de hediye ediyoruz."

Uslu, Mevlana Hazretlerinin babası olan Bahaeddin Veled Hazretlerinin Afganistan'ın Belh kentine bağlı Mezarı Şerif bölgesinden Konya'ya hareket ettiği zaman Anadolu topraklarında önce Erzincan'a geldiğini belirtti.

Mevleviliğin Anadolu'daki temellerinin Erzincan'da atıldığını dile getiren Uslu, "Bahaeddin Veled, Erzincan'da kaldığı zaman kızını yani Mevlana Hazretlerinin kardeşi, 'Kırk Örgülü Bacı' namı ile bilinen Fatıma Sultan Hazretlerini burada defnediyor. Mesnevilik, Mevlevilik aslında 7 asır önce Erzincan'dan başlıyor. Burada inşa edilen 3 Mevlevihane 1939 depreminde şehrin üçte ikisi yok olunca onlar da yıkılıyor. Biz mesnevi ritüellerini devam ettirmek için Piri Sami Hazretleri Cami bölgesinde çalışmalarımıza kıymetli hocamızın nezareti ve önderliğinde devam ediyoruz." diye konuştu.

Çocukluk, Erzincan, Teoman, Namaz, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İmam ürettiği neylerle muhabbethanede genç nefeslere dokunuyor - Son Dakika


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