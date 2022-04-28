İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR

28.04.2022 12:31

ERZURUM'da, Aşağı Mumcu Camii'nin imamı Hüseyin Çelebi ile gönüllüler, 2007'de başlattıkları iftar geleneğini sürdürüyor.

ERZURUM'da, Aşağı Mumcu Camii'nin imamı Hüseyin Çelebi ile gönüllüler, 2007'de başlattıkları iftar geleneğini sürdürüyor. Mahallelinin desteğiyle hazırlanan yemeklerle cami bahçesinde yapılan iftarlara pandemi nedeniyle ara veren gönüllüler, bu ramazan sabah pişirilen sıcak yemekleri öğleden sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Yakutiye ilçesindeki Aşağı Mumcu Mahallesi Camii'nin imamı Hüseyin Çelebi, 2007 yılında cemaatin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri vermeye başladı. Aşağı Mumcu'da iş yeri ve evi bulunan esnafın da aralarında olduğu gönüllüler hareketi her geçen yıl büyüdü. Cami yanında kurulan mutfakta hazırlanan yemekler, ramazanda bahçedeki iftar çadırlarında ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Gönüllü desteğinin artmasıyla camiden yapılan yardımlar da arttı. Gençlere burs veren gönüllüler, kış aylarında da ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ve diğer yardımlarla destek oldu. Pandemiye kadar cami bahçesindeki çadırda iftar geleneğini sürdüren gönüllüler, 2020'den itibaren pişirilen yemekleri evlere göndermeye başladı. Kimi aileler, nüfuslarına göre hazırlanan ekmek ve yemeklerini kendilerine verilen kartlarla alırken, ihtiyaç sahibi yaşlıların iftarlıkları ise çocuklar ve gençler tarafından evlerine ulaştırıldı.

MASRAFLAR CEMAATTEN

İftar uygulamasının 15'inci yılında 250 aileye ulaşan imam Hüseyin Çelebi, müezzin Hasan Yeşilkent, Kur'an kursu hocası Zeynep Bostancı ve gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ettiklerini söyledi. Cemaatin desteğiyle 2007'de iftar sofrası kurmaya başladıklarını belirten Çelebi, etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi. Pandemiye kadar iftar çadırlarında buluştuklarını anlatan Çelebi, salgın döneminde yemeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldığını kaydetti. Günde 250 aileye iftar yemeği verdiklerini aktaran Çelebi, cami görevlilerinin yanı sıra mahallelinin gönüllü görev aldığını dile getirdi. Cami çevresindeki evlerde oturan kadınların da fırında pişirilmesi gereken yemekler konusunda kendilerine destek olduğunu vurgulayan Çelebi, bütün masrafların cemaat tarafından karşılandığını kaydetti.

Aşağı Mumcu Cami gönüllülerinden Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Aşağı Mumcu Camisi, sadece 5 vakit namazın kılındığı cami anlayışının dışında hizmet veren bir camidir. Kur'an kursundan tutun, mahalleyle olan ilişkilerine kadar her türlü sosyal hayatın içine kendini yansıtmış bir camidir. 15 yıldan beridir cami cemaati olarak yardımlaşma, imece usulüyle ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veriyoruz. Ramazan haricinde ulaştığımız ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Kışın kömür, yakıt götürdüğümüz ailelerimiz var. Kur'an kursu hocamızın ilgilendiği öğrencilerimiz var. Aşağı Mumcu Camisi'ni özetlersek peygamber efendimiz dönemindeki camilerin fonksiyonları neyse sosyal hayat içerisinde nasıl kendini ifade ediyorlarsa bizim Aşağı Mumcu Camisi de bu şekilde fonksiyonlarını üstlenen ve hizmet sunan ender camilerden biridir diye konuştu.

İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR
İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR
İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR
İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR
İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR
İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR
İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR
İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR
İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR

YORUMLAR
500
Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenlendi Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenlendi Meslek liseliler ihtiyaç sahibi yaşlılar için okul mutfağında iftarlık hazırlıyor Meslek liseliler ihtiyaç sahibi yaşlılar için okul mutfağında iftarlık hazırlıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement