İMAM VE CEMAAT, 15 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLIYOR - Son Dakika

ERZURUM'da, Aşağı Mumcu Camii'nin imamı Hüseyin Çelebi ile gönüllüler, 2007'de başlattıkları iftar geleneğini sürdürüyor. Mahallelinin desteğiyle hazırlanan yemeklerle cami bahçesinde yapılan iftarlara pandemi nedeniyle ara veren gönüllüler, bu ramazan sabah pişirilen sıcak yemekleri öğleden sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Yakutiye ilçesindeki Aşağı Mumcu Mahallesi Camii'nin imamı Hüseyin Çelebi, 2007 yılında cemaatin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri vermeye başladı. Aşağı Mumcu'da iş yeri ve evi bulunan esnafın da aralarında olduğu gönüllüler hareketi her geçen yıl büyüdü. Cami yanında kurulan mutfakta hazırlanan yemekler, ramazanda bahçedeki iftar çadırlarında ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Gönüllü desteğinin artmasıyla camiden yapılan yardımlar da arttı. Gençlere burs veren gönüllüler, kış aylarında da ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ve diğer yardımlarla destek oldu. Pandemiye kadar cami bahçesindeki çadırda iftar geleneğini sürdüren gönüllüler, 2020'den itibaren pişirilen yemekleri evlere göndermeye başladı. Kimi aileler, nüfuslarına göre hazırlanan ekmek ve yemeklerini kendilerine verilen kartlarla alırken, ihtiyaç sahibi yaşlıların iftarlıkları ise çocuklar ve gençler tarafından evlerine ulaştırıldı.

MASRAFLAR CEMAATTEN

İftar uygulamasının 15'inci yılında 250 aileye ulaşan imam Hüseyin Çelebi, müezzin Hasan Yeşilkent, Kur'an kursu hocası Zeynep Bostancı ve gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ettiklerini söyledi. Cemaatin desteğiyle 2007'de iftar sofrası kurmaya başladıklarını belirten Çelebi, etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi. Pandemiye kadar iftar çadırlarında buluştuklarını anlatan Çelebi, salgın döneminde yemeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldığını kaydetti. Günde 250 aileye iftar yemeği verdiklerini aktaran Çelebi, cami görevlilerinin yanı sıra mahallelinin gönüllü görev aldığını dile getirdi. Cami çevresindeki evlerde oturan kadınların da fırında pişirilmesi gereken yemekler konusunda kendilerine destek olduğunu vurgulayan Çelebi, bütün masrafların cemaat tarafından karşılandığını kaydetti.

Aşağı Mumcu Cami gönüllülerinden Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Aşağı Mumcu Camisi, sadece 5 vakit namazın kılındığı cami anlayışının dışında hizmet veren bir camidir. Kur'an kursundan tutun, mahalleyle olan ilişkilerine kadar her türlü sosyal hayatın içine kendini yansıtmış bir camidir. 15 yıldan beridir cami cemaati olarak yardımlaşma, imece usulüyle ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veriyoruz. Ramazan haricinde ulaştığımız ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Kışın kömür, yakıt götürdüğümüz ailelerimiz var. Kur'an kursu hocamızın ilgilendiği öğrencilerimiz var. Aşağı Mumcu Camisi'ni özetlersek peygamber efendimiz dönemindeki camilerin fonksiyonları neyse sosyal hayat içerisinde nasıl kendini ifade ediyorlarsa bizim Aşağı Mumcu Camisi de bu şekilde fonksiyonlarını üstlenen ve hizmet sunan ender camilerden biridir diye konuştu.