Son Dakika Haberleri: İmamaoğlu: Bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkarttığı Hamidiye Su'yun satışları arttı
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İmamaoğlu: Bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkarttığı Hamidiye Su'yun satışları arttı

15 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (IBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye Su ile ilgili olarak “Hamidiye Su’yun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugün yaklaşımlarına gülüyorum" şeklinde yanıtladı.

İmamaoğlu: Bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkarttığı Hamidiye Su'yun satışları arttı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (IBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye Su ile ilgili olarak "Hamidiye Su'yun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugün yaklaşımlarına gülüyorum" şeklinde yanıtladı.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Fatih'teki Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Ekrem İmamoğlu, Hamidiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:16 
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İmamoğlu: Hamidiye suyun satışları arttı, yok satıyor
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