İmamaoğlu: Bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkarttığı Hamidiye Su'yun satışları arttı
15 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (IBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye Su ile ilgili olarak “Hamidiye Su’yun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugün yaklaşımlarına gülüyorum" şeklinde yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (IBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye Su ile ilgili olarak "Hamidiye Su'yun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugün yaklaşımlarına gülüyorum" şeklinde yanıtladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Fatih'teki Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:16
İmamoğlu: Hamidiye suyun satışları arttı, yok satıyor Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti İsveç'te belediye meclis üyesinin insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı