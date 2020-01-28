İmamaoğlu Palandöken'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamaoğlu Palandöken'de - Son Dakika

İmamaoğlu Palandöken'de

6 saat önce

ERZURUM (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yarıyıl tatili yapan çocuklarının yanına Erzurum'a geldi.

İmamaoğlu Palandöken'de, System.String[]

ERZURUM (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yarıyıl tatili yapan çocuklarının yanına Erzurum'a geldi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde konaklayan eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yarıyıl tatili yapan çocuklarının yanına geldi. İmamoğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Adayı gazeteci Orhan Bozkurt ziyaret etti. Bozkurt, İmamoğlu'na CHP'nin Erzurum'daki durumu ve seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, Bozkurt'a başarılar diledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret edeceğini belirten İmamoğlu, daha sonra il binasında partililerle görüşeceğini söyledi.


Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı." ifadelerini kullanmıştı. - ERZURUM

Ekrem İmamoğlu, Palandöken, İstanbul, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
İranlı şarkıcı gözaltında Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 04:08:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İmamaoğlu Palandöken'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]