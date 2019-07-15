Son Dakika Haberleri: İmamdan 15 Temmuz Sergisi
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İmamdan 15 Temmuz Sergisi

8 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde cami imamının 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattığı tablolardan oluşan sergi açıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde cami imamının 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattığı tablolardan oluşan sergi açıldı.
Terme Belediyesi salonunda açılan sergide Sarıhasan Mahallesi Menderes Camisi İmamı Düdükçü'nün (52), ahşap yakma tekniğiyle yaptığı tablolar yer alıyor.
Düdükçü'nün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve halkın direnişini anlattığı sergi beğeni topladı.
İsa Düdükçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6-7 aylık sürede eserleri hazırladığını söyledi.
15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirten Düdükçü, bunun için elinden geleni yapmaya çalıştığını, çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak istediğini dile getirdi.
İmamdan 15 Temmuz Sergisi
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:01 Kaynak: AA
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