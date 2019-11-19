Son Dakika Haberleri: İmamdan eşine, 20'nci evlilik yıl dönümü sürprizi
Son Dakika Güncel İmamdan eşine, 20'nci evlilik yıl dönümü sürprizi - Son Dakika

İmamdan eşine, 20'nci evlilik yıl dönümü sürprizi

6 saat önce

SAMSUN'da imamlık yapan Metin Karakoç (46), evliliklerinin 20'nci yılını, eşi Fidase Karakoç'a (46) sürpriz hazırladı.

İmamdan eşine, 20'nci evlilik yıl dönümü sürprizi, System.String[]

SAMSUN'da imamlık yapan Metin Karakoç (46), evliliklerinin 20'nci yılını, eşi Fidase Karakoç'a (46) sürpriz hazırladı. Çiçeklerle süslenen masada el ele verip, pasta kesen çift, evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Kentteki camide imam olarak görevli Metin Karakoç, iş arkadaşları ile ailelerinin bir arada olacağı yemek organizasyonu yapıldığını belirterek, eşi Fidase Karakoç'a davette bulundu. Daveti kabul eden Karakoç, eşiyle birlikte restorana geldi. Çevresinde eşinin iş arkadaşlarını ve aileleri göreceğini sanan Karakoç, çiçeklerle süslenen masayı görünce şaşırdı. Masaya gelen çift, kalp şeklindeki pastayı keserek, evliliklerinin 20'nci yıl dönümünü kutladı.

'SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUM'

Eşinin sürprizi karşısında şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Fidase Karakoç, "Metin'in sürprizini çok beğendim. Onun hatırlaması bile benim için çok büyük hediyeydi. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Eşimi çok seviyorum. Evlendiğimiz günden beri hiç pişman olmadım ve bugün anladım ki çok şükür, güzel bir evlilik yapmışım. Eşim romantik biridir ama kalabalığın içinde böyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim. Allah ondan razı olsun" dedi.

'ONU ÇOK SEVİYORUM'

Kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirten Metin Karakoç da "Biz çok şükür inançlıyız ve Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla alakalı birçok yerde Rabb'imizin ayetleri ve peygamberimizin hadisleri var. En basitinden bir hadiste; cennetin, annelerin ayaklarının altında olduğunu buyuruyor peygamberimiz. Biz kadına bu açıdan bakıyoruz. Eşim bundan 20 yıl önce hayatıma girdi ve kendisine çok teşekkür ediyorum. O belki hayatıma girmeseydi farklı biri olacaktım. Onu çok seviyorum. Allah nice, sağlıklı ve mutlu yılları bize nasip etsin" diye konuştu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:55 Kaynak: DHA
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