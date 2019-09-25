Son Dakika Haberleri: Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti
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Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti

1 saat önce

Zonguldak'ta görev yaptığı camide çocuklara Siccin 4 isimli korku filmini izlettiren imama, aileler tepki gösterdi. Ailelerin şikayeti sonrası müftülük imamla ilgili inceleme başlattı.

Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, cami avlusunda çocuklara projeksiyon cihazıyla Siccin 4 isimli korku filmini izleten imam hakkında inceleme başlatıldı.

AİLELER İMAMA TEPKİ GÖSTERDİ

Çaycuma'ya bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan E.A., iddiaya göre, cami avlusunda projeksiyon cihazı ile çocuklara Siccin 4 isimli korku filmini izletti. Çocukların korktuklarını belirten aileler, imama tepki gösterdi. Kendilerinin bile bu tür korku filmlerini izlemekten çekindiğini belirten aileler, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu iddiasıyla İlçe Müftülüğüne şikayette bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Veli Köyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi olan E.A.'yı çağırarak konu hakkında bilgi istediğini ve inceleme başlattığını açıkladı. Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda duvara yansıtılarak izlenen filmden kareler ile filmi izleyen çocuklar yer aldı. Müftülüğün olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

SARAÇLAR MAHALLESİ, Çaycuma, Siccin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
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