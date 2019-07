İmamın dövdüğü iddia edilen çocuk yoğun bakımda (2)

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Mersin'in CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kuran Kursu'nda dayak iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

İlçe Müftüsü Ali Can'ın, imam Gazi G.'yi korumaya çalıştığını öne süren Başarır, önergesinde şu sorulara yer verdi:

8 yaşındaki bir çocuğa dayak atan İmam Gazi G. hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Söz konusu dayakçı imam görevden el çektirilecek midir? Tarsus Müftüsü'nün yaşanan vahim olaydan basını uzak tutmaya çalışması, aileyi arayarak davacı olmamaları konusunda ricada bulunması ve bazı basın mensuplarını da arayarak konuyu gündeme getirmemeleri konusunda sözlü ricada bulunması doğru mudur? Doğru ise Tarsus Müftüsü hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Müftülerin görevi, bölgelerindeki açılan kurslarda çocuklara dayak atan imamları korumak mıdır? Yoksa bu tür vakaları en asgari seviyeye çekmek midir? Son 5 yıl içerisinde müftülükler tarafından açılan kurslarda, çocukların darp, şiddet, taciz vs. edilmelerinden dolayı kaç kurs görevlisine idari işlem yapılmıştır?