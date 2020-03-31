İmamın 'koronavirüs' paylaşımı endişeye neden oldu - Son Dakika

İmamın 'koronavirüs' paylaşımı endişeye neden oldu

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde imam Murat Yılmaz , sosyal medya hesabından "Maalesef koronavirüs tahlilim pozitif çıktı? yazmak istemiyorsanız evde kalın? paylaşımı yaptı. Paylaşımı görenlerin tamamını okumadan imamın koronavirüse yakalandığını düşünmesi kısa süreli endişeye neden oldu. Bazı takipçilerin, mesajın tamamını okumayıp, panik yaşaması üzerine imam Yılmaz, paylaşımını kaldırırken, mahalle muhtarı Ali Yılmaz ise " Murat hocamız sağlıklı ve görevi başındadır. Halkımıza saygıyla duyurulur" paylaşımı yaparak yaşananlara açıklık getirdi.

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Rahman Cami'nde görevli imam Murat Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsle ilgili, sosyal medya hesabından, 'Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki bugün şüphelendiğim için gidip yaptırdığım Covid19 koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu anda hastanede karantina altındayım. Uzun bir süre aranızda olamayacağım hepiniz Allah'a emanet olun' diye bir paylaşım yapmamak ve sevdiklerinizi yalnız bırakmamak için #evdekalın! Lütfen' şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımındaki yazıyı tam okumayan takipçileri, imam Murat Yılmaz'ın koronavirüse yakalandığı sanıp, panik yaşadı. Mahalle sakini birçok takipçinin endişe yaşadığını anlayan imam Yılmaz, paylaşımını kısa süre sonra sildi.

MUHTAR PAYLAŞIMA AÇIKLIK GETİRDİ

Kavaklı Mahallesi Muhtarı Ali Yılmaz ise, kişisel sosyal medya hesabından, bazı takipçilerin koronavirüse yakalandığına dair yorumlarda bulunduğu imam Murat Yılmaz'ın iyi olduğunu söyledi. Muhtar Yılmaz, yaptığı paylaşımda, 'Murat hocamız alınan tedbirler kapsamında vatandaşın dikkatli ve duyarlı olmasına vurgu yapmayı amaçladı. Mahallemizde şu ana kadar koronavirüs hastalığına yakalanmış kimse bulunmamaktadır. Murat hocamızın paylaşımı her gün hasta sayısının ve ölümlerin artmasına dikkat çekmeye yönelik. Bu nedenle zorunlu olmadıkça çocuklarımızın da dışarıya çıkmasına müsaade etmeyelim lütfen. Evde kalalım sağlıklı olalım. Murat hocamız sağlıklı ve görevi başındadır. Halkımıza saygıyla duyurulur" dedi. Muhtarın yaşananlara açıklık getiren paylaşımın ardından kısa süreli endişeye kapılan ilçe ve mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

'EVDE KAL YOKSA MALZEMELER HAZIR'

Öte yandan, din görevlisi Murat Yılmaz'ın geçen hafta, sosyal medya hesabından kasasında tabut yüklü kamyon fotoğrafının da yer aldığı, "Evde kal, yok malzemeler hazır" başlığıyla paylaşımı da dikkati çekti.