Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki şüphelinin yanlarında getirdikleri aletlerle motosikletin kilidini açarak yaptıkları hırsızlık güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşandı. Çiftlikönü Mahallesi Otogar Camii İmam Hatibi Mesut Sezgin'e ait 59 KS 858 plakalı motosiklet Fırat Sokak üzerinde park halindeyken çalındı.

TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheli cami imamının motosikletini çalarak kayıplara karıştı.

İmamın motosikletini böyle çaldılar

Son Dakika › 3. Sayfa › İmamın motosikletini böyle çaldılar - Son Dakika

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı

Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste