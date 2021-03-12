İmamın öldüğü kazada 1 gözaltı - Son Dakika

İmamın öldüğü kazada 1 gözaltı
12.03.2021 09:41
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında olayla ilgili şüpheli bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında olayla ilgili şüpheli bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gökçeli Yukarı Mahalle Camii İmam Hatibi Hasan Coşkun'a, yatsı namazı sonrası cami cemaati ile eve giderken plakası tespit edilemeyen bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili A.A. (44) isimli şahsı ilçeye bağlı Beyyenice Mahallesi'nde gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından A.A.'nın Çarşamba Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
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