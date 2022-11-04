Bu köy çok garip! Çocuklar gece eve dahi gelmese aileler merak etmiyor - Son Dakika
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Bu köy çok garip! Çocuklar gece eve dahi gelmese aileler merak etmiyor

04.11.2022 17:58
Bu köy çok garip! Çocuklar gece eve dahi gelmese aileler merak etmiyor

İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde farklı soyadı taşıyan kimse kalmadı. Çocukları gece eve gelmediği zaman dahi merak etmediklerini ifade eden köylüler, "Köyde yabancı kimse yok. Akşam eve gelmediği zaman çocuğumu merak etmiyorum. Biliyorum ki ya kardeşimin ya amcamın evindedir" dedi.

İmam dışında herkesin "Yeşilyurt" soyadını taşıdığı 100 haneli, 740 nüfuslu Aksöğüt'te 26 yıldır görev yapan imam Mehmet Şafi Sevcan'ın, Ballıkaya köyüne tayininin çıkmasının ardından 13 yıldır Şanlıurfa'da imamlık yapan ve köylülerin de akrabası olan Akif Yeşilyurt köye tayin edildi. Yeni imamın göreve başlamasıyla köylülerin tamamının soyadı "Yeşilyurt" oldu. Muhtar Emrullah Yeşilyurt, AA muhabirine, 4 kardeş olan dedelerinin yaklaşık 140 yıl önce kurduğu köyde yaşayanların renkli görüntüler oluşturduğunu söyledi.

"YENİ GELEN İMAM DA AKRABAMIZ"

Köyde bundan önce imam dışında herkesin aynı soyadını taşıdığını anımsatan Yeşilyurt, "Sadece imamımızın soyadı değişikti. Onun tayini çıktı. Yeni gelen imam da akrabamız. Şu anda imamımız dahil 740 kişi aynı soyadı taşıyor. Okulda görevli öğretmenler ise köyde yaşamıyor." dedi.

KARIŞIKLIĞA NEDEN OLUYOR

Köyde adaş olan öğrencilerin okulda zaman zaman karışıklığa neden olduğunu da dile getiren Yeşilyurt, öğretmenlerin öğrencileri, "Muhammet 1, Muhammet 2, Muhammet 3" şeklinde sıraladığını anımsattı.

Bu köy çok garip! Çocuklar gece eve dahi gelmese aileler merak etmiyor

"ÇOCUĞUMU MERAK ETMİYORUM"

Cami imamı Akif Yeşilyurt da 23 yıl aradan sonra doğduğu köye atanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yeşilyurt, "Allah kısmet etti ve buraya atandım. Allah bizlere güzel hayırlar, güzel işler yapmayı nasip etsin. Köyümüzün hepsi akraba. Köyde yabancı kimse yok. Akşam eve gelmediği zaman çocuğumu merak etmiyorum. Biliyorum ki ya kardeşimin ya amcamın evindedir." ifadelerini kullandı.

Bu köy çok garip! Çocuklar gece eve dahi gelmese aileler merak etmiyor

"AYNI ANDA İKİ KİŞİ BERABER KALKABİLİYOR"

Köylülerden Mehmet Yeşilyurt da adaş olan kişilerin karışıklığa neden olduğu köyde farklı anılar biriktirdiklerini aktardı. Okulda adaş olanların bazen baba ismiyle de çağrıldığını bildiren Yeşilyurt, "Öğretmen bir öğrencinin ismini söylediğinde aynı anda iki kişi beraber kalkabiliyor." dedi.

Bu köy çok garip! Çocuklar gece eve dahi gelmese aileler merak etmiyor

"AMCAMIN OĞLUYLA İSMİMİZ KARIŞMIŞTI"

Bu durumun bazen banka ve diğer kurumlarda da karışıklık olduğuna dikkati çeken Yeşilyurt, şöyle devam etti: "Yeşil kart için ilgili kuruma gittim. Benimle adaş olan amcamın oğluyla ismimiz karışmıştı. Bu yanlışı düzeltmek için bir hafta uğraştım. Bir defa da yeşil kartımı getirmişlerdi. Adımı ve baba adımı sordular. Babamın adının Abdullah olduğunu söyledim. Bir akrabam da benimle adaş ve babasının adı Abdullah diye karışıklık oldu. Yeşil kartım iptal oldu. Bunu sorduğumda adıma tapu göründüğünü söylediler. Adıma herhangi bir tapu olmadığını söyledim. Tapuya gittim ve benimle 80 yaşındaki bir akrabamın isimlerinin karıştığını öğrendim."

Adına bir kurumdan para cezası gelen teyzesinin oğlu İshak Yeşilyurt'un ilgili kuruma gidip borcunu ödediğini fakat onun yerine bir adaşının borcunun silindiğini anlatan Yeşilyurt, yaşanan karışıklıklara da alıştıklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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Kurtalan, Siirt, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu köy çok garip! Çocuklar gece eve dahi gelmese aileler merak etmiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu köy çok garip! Çocuklar gece eve dahi gelmese aileler merak etmiyor - Son Dakika
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