Son Dakika Haberleri: İmamın Telefonunu Çalan Çocuk Hırsız Kamerada

İmamın Telefonunu Çalan Çocuk Hırsız Kamerada

1 saat önce

İmamın telefonunu çalan çocuk hırsız kameradaBURSA - Bursa'da, bir camide görevli imamın cep telefonunu sadaka kutusuna para atmak bahanesiyle çalan küçük çocuk güven timleri tarafından yakalandı.

İmamın telefonunu çalan çocuk hırsız kamerada

BURSA - Bursa'da, bir camide görevli imamın cep telefonunu sadaka kutusuna para atmak bahanesiyle çalan küçük çocuk güven timleri tarafından yakalandı.
Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Şahadet Camii'nde meydana geldi. Küçük yaştaki bir çocuk camiye girerek sadaka kutusuna para attı. Çocuk daha sonra cami imamı Abdulkadir Işık'ın şarjda unuttuğu telefonunu çalarak kaçtı. Olaydan sonra konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın kimliğini tespit eden ekipler küçük hırsızın yakalanması için çalışmalara başladı. Yaşı küçük hırsız çok geçmeden güven timleri tarafından yakalandı. Çocuk hırsız ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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