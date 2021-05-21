İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı - Son Dakika

İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı

21.05.2021 06:50

Denizli'de bir camiye ikindi vakti giderek keşif yapan bir şahıs gece vakti ise imamın tel kablo ile bağladığı saati pense yardımıyla kesti.

Denizli'de bir camiye ikindi vakti giderek keşif yapan bir şahıs gece vakti ise imamın tel kablo ile bağladığı saati pense yardımıyla kesti. Cami imamı kameradan fark ettiği hırsızlık şüphelisini daha sonra adım adım takip ederek polis ekiplerinin yakalanmasını sağladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ikindi vakti namaz saatinde camiye giden bir şüpheli girişte bulunan duvar saatini kontrol etti. Cami imamının durumu fark etmesi üzerine daha önce de defalarca çalınan duvar saatini tel kabloyla duvara bağladı. Akşam saatlerinde camiye giden şüpheli, duvardaki saatin tel kablosunu pense ile keserek çaldı.

Cami imamının sesleri duyması üzerine güvenlik kameralarına baktığında olan biteni gördü. Bu anlarda polis ekiplerine ihbarda bulunan imam, duvar saatini çalan hırsızı ise adım adım takip etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine şahsın konumunu belirtmesi üzerine hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakaladı.

Öte yandan, kendisine 'Neden çaldın?' sorusu yöneltilen şüpheli ilk olarak 'Ne yaptığımı bilmiyorum' diyen şüpheli 'Duvar saatini neden çaldınız?' sorusu üzerine ise "Evet çaldım. Neden çaldığımı bilmiyorum" dedi. - DENİZLİ

İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı
İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı
İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı
İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı - Son Dakika


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