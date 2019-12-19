İmamlara sokak hayvanlarına karşı farkındalık semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamlara sokak hayvanlarına karşı farkındalık semineri - Son Dakika

İmamlara sokak hayvanlarına karşı farkındalık semineri

6 saat önce

Saraykent İlçe Müftülüğünce, sokak hayvanlarıyla ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla imamlara seminer düzenledi.

İmamlara sokak hayvanlarına karşı farkındalık semineri, System.String[]

Saraykent İlçe Müftülüğünce, sokak hayvanlarıyla ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla imamlara seminer düzenledi.

Müftülük binasında düzenlenen seminerde konuşan Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş, insanlarla aynı sokağı paylaşan, çoğu zaman hayatlarını aç, susuz ve korumasız geçirmek zorunda kalan sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, diğer canlıların da en az insanlar kadar yaşama hakkı bulunduğunu belirten Akbaş, "Ne yazık ki günümüzde bu dilsiz canlara bırakın yardım etmeyi, birçoğu inanılmaz işkencelere maruz kalıyor. Bu nedenle insanlarımızın bu gibi konularda daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla bizlere büyük görev düşmektedir. İşte böyle bir farkındalık oluşturmak amacıyla Saraykent Müftülüğünde imamlara yönelik seminer düzenledik. Saraykent merkez ve köylerinde görev yapan tüm imamlar seminerimize katıldı. Katılımcılara 'Hayvan Hakları Kanunu' hakkında da bilgiler verdik" dedi.


Akbaş, küçük büyük fark etmeksizin her belediyenin kendi sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarını tedavi ettirmek, kısırlaştırmak, onların açlık ve susuzluklarını gidermek için belli noktalara besleme ve su odakları kurmakla görevli olduğunu da sözlerine ekledi.

Saraykent, Müftülük, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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