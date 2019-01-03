Son Dakika Haberleri: İmamların Sayısı Rahipleri Geçti

İmamların Sayısı Rahipleri Geçti

8 dakika önce

HAPİSHANELERDE Müslüman nüfusunun artması ve bir çoğunun cezaevlerinde radikalleşmesinin yanı sıra, terör saldırılarının da hedefinde olan Belçika, 2015'ten itibaren onlarca Müslüman din görevlisini işe aldı.

İmamların Sayısı Rahipleri Geçti, System.String[]
HAPİSHANELERDE Müslüman nüfusunun artması ve bir çoğunun cezaevlerinde radikalleşmesinin yanı sıra, terör saldırılarının da hedefinde olan Belçika, 2015'ten itibaren onlarca Müslüman din görevlisini işe aldı. Hükümetin bu girişiminin cezaevlerinde radikalleşmeyi azaltmaya yardımcı olup olmadığı henüz bilinmiyor ancak cezaevlerinde görev yapan imamların Katolik rahipleri geçtiği belirtiliyor. 

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre ülkedeki Müslümanların oranı nüfusun yaklaşık yüzde 7'sine denk geliyor. Belçika'daki Müslüman toplumunu Belçika İslam Temsil Kurulu yapıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:20 

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