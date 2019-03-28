Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: 16 Milyon İnsanın Kalbini Kazana Kazana Seçim Kazanacağım

İmamoğlu: 16 Milyon İnsanın Kalbini Kazana Kazana Seçim Kazanacağım

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Güngören'de devam etti.

İmamoğlu: 16 Milyon İnsanın Kalbini Kazana Kazana Seçim Kazanacağım, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Güngören'de devam etti. Güngören'de seçim otobüsüyle tur atan İmamoğlu vatandaşları selamladı. İmamoğlu'na CHP Güngören Belediye başkan adayı İsmet Yaşar da eşlik etti.

İmamoğlu, turun ardından Güngören Köyiçi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

İmamoğlu, " 1 Nisan'da, çok güzel çiçekler açacak İstanbul'da ve bütün Türkiye'de. Ben, her şeye rağmen, devlet adamlığını hatırlatıyorum. Devlet adamlığı görevinizi yapın. Pazar günü seçim var. Seçim için gerekli tedbirleri alın. Gerekli süreçleri denetleyin. Herkes sandık başına gidecek. İstanbul'u Sokak sokak geziyoruz. Sağ olsunlar, bize emniyet mensupları eşlik ediyor. Ayaklarına taş değmesin. Hepsine teşekkür ediyorum. Görevlerinizi yapın, önlemlerinizi alın. İnsanlar, huzur içerisinde bir seçim süreci yaşasınlar." dedi.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben, sizin moralinizi yükseltmeye geliyorum demiştim. Şimdi meydanlarda sadece ben değil, herkesin gülümsediğini görüyorum. Lütfen kalan 2 günü iyi değerlendirelim. Bugün yüreğimi ısıtan bir olay yaşadım. Güngören'de bir evladımız, 11 yaşında annesine, demiş ki, 'Ben namaz kılarken Ekrem Ağabey'ime dua ediyorum'. Bundan güzel bir hediye olmaz. Biz, bu şehirde insanları buluşturmaya geldik. İnsanları tehdit eden dilden bu şehri Allah korusun. Herkesin o kötü dilini, Allah ıslah etsin. Bunlar, güzel dualar, farkındaysanız. Pazar günü akşam, tehdit edenleri hiç umursamayın. Biz, her tavrımızla ders vermeye geldik. Milletçe bir, iri ve diri olduğumuzu göstermek adına, hiç kimseyi dışarda bırakmamak adına, sevinç gösterileri istemiyoruz. Herkes kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilir. Ben, 16 milyon insanın kalbini kazana kazana seçim kazanacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:12 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güngören, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
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