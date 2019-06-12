Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: 31 Mart öncesi vaatte bulunduk geldik, yaptık
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İmamoğlu: 31 Mart öncesi vaatte bulunduk geldik, yaptık

2 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Yöneten irade, vaatte bulunmaz, yapar. Biz 31 Mart öncesi vaatte bulunduk, geldik 18 günde çatır çatır yaptık." dedi.

İmamoğlu: 31 Mart öncesi vaatte bulunduk geldik, yaptık, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Yöneten irade, vaatte bulunmaz, yapar. Biz 31 Mart öncesi vaatte bulunduk, geldik 18 günde çatır çatır yaptık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:48 
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Ekonomi
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