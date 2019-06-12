İmamoğlu: 31 Mart öncesi vaatte bulunduk geldik, yaptık
2 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Yöneten irade, vaatte bulunmaz, yapar. Biz 31 Mart öncesi vaatte bulunduk, geldik 18 günde çatır çatır yaptık." dedi.
CHP İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:48
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
, "Yöneten irade, vaatte bulunmaz, yapar. Biz 31 Mart öncesi vaatte bulunduk, geldik 18 günde çatır çatır yaptık." dedi.
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