İmamoğlu: 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Gelin bu şehri (İstanbul) hak ettiği değere hep birlikte taşıyalım. 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım." dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Gelin bu şehri (İstanbul) hak ettiği değere hep birlikte taşıyalım. 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım." dedi.

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