İmamoğlu: 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım
23 dakika önce
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Gelin bu şehri (İstanbul) hak ettiği değere hep birlikte taşıyalım. 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım." dedi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Gelin bu şehri (İstanbul) hak ettiği değere hep birlikte taşıyalım. 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:45
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