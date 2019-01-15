Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım

İmamoğlu: 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım

23 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Gelin bu şehri (İstanbul) hak ettiği değere hep birlikte taşıyalım. 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım." dedi.

İmamoğlu: 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Gelin bu şehri (İstanbul) hak ettiği değere hep birlikte taşıyalım. 31 Mart'tan sonra özgür, üretken ve mutlu bir şehir oluşturalım." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:45 

Ekonomi
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