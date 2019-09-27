İmamoğlu: Acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır
1 saat önce
İmamoğlu, "99 yılında 470 adet çok büyük çaplı toplanma alanı tanımlanmış, şimdi elimizde 77'si kalmış.
İmamoğlu, "99 yılında 470 adet çok büyük çaplı toplanma alanı tanımlanmış, şimdi elimizde 77'si kalmış. Toplanma alanı hususunda, 10 bin 22 adet olarak tanımlanıyor. Bu alanlara okul bahçeleri de konuyor. Acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır, nokta." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:36
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