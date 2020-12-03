İMAMOĞLU AÇILIŞA KATILDI; KALABALIK İÇERİYE SIĞMAYINCA SOSYAL MESAFEYE UYULMADI - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ve Avcılar'da açılışlara katıldı. Avcılar'daki kalabalık içeriye sığmayınca merkez önünde sosyal mesafe kuralına uyulmadan açılış yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, ilk olarak inşaatı tamamlanan Başakşehir Kayabaşı'ndaki Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi'nin (ÖZGEM), açılış törenine katıldı. Merkezin tüm içeriğiyle faaliyete geçmesinin kendilerini çok mutlu edeceğini kaydeden İmamoğlu, "Özel gereksinimi olan çocuklarına ve vatandaşlarına o toplumun sağladığı imkanlar, o toplumun çağdaşlığına işarettir diye düşünüyorum. Bu manada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde burayı açıyoruz" dedi.

ENGELLİ VATANDAŞIN ELEŞTİRİSİNE HAK VERDİ

Herkesi yaşanan pandemi sürecine uygun davranmaya ve tedbiri elden bırakmamaya davet eden İmamoğlu, "Bu bulaş sürecini en hızlı şekilde aşağıya döndürme konusunda duyarlı bir toplum olmalıyız. Sıkı tedbirler almalıyız. Heyecana kapılmadan, zor günleri atlatmanın şartının bu olduğunu unutmadan, tedbirleri hayatınıza mutlaka yerleştirin. İstanbul'umuzun eksik kalan, yarım kalan hiçbir işi olmayacak. Hatalı işler varsa düzelteceğiz. Doğru işler varsa bitireceğiz. Bundan sonra da kent lehine, kent adına en doğru işleri yapma konusunda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" iye konuştu. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile ÖZGEM'in resmi açılışı gerçekleştirildi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminin ardından merkezde incelemelerde bulundu. Merkezin tüm katlarını ve birimlerini gezen İmamoğlu, engelli bir vatandaşın, tesisin zeminiyle ilgili eleştirisini dinledi. İmamoğlu, yardımcılarına eleştirinin dikkate alınması ve gerekli değişikliklerin yapılması talimatını verdi.

İÇERİDE ÖNLEM ALINDI, DIŞARIDA KURALA UYULMADI

İmamoğlu, ÖZGEM açılışından sonra, Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nin açılış törenine geçti. İmamoğlu gelmeden bir görevli, ultraviyole (UV) ışını yayan cihazla protokol üyelerinin oturacağı sandalye, konuşma yapacağı kürsü ve kullanacakları miktofonu dezenfekte etti. Dezenfekte edilen mikrofon peçeteye sarılarak bir görevliye teslim edildi. Ancak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu kalabalık salona sığmayınca açılış töreninin bina önünde yapılmasına karar verildi. Kapı önündeki açılışta sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.