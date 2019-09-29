Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: AFAD'daki toplantıya çağrıldığımı ispat etsinler
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İmamoğlu: AFAD'daki toplantıya çağrıldığımı ispat etsinler

4 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da yapılan durum tespit toplantısına çağrılmadığını söyledi, 'çağrıldı' diyenlerin ispat etmesini istedi.

İmamoğlu: AFAD'daki toplantıya çağrıldığımı ispat etsinler, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan durum tespit toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılıp çağrılmadığı polemiği sürüyor.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yapılan, bakanların katıldığı toplantıya çağrılmadığını bir kez daha yineleyen İmamoğlu, "3 gündür önüne gelenin bu toplantıyla ilgili yorum yapmasını kınıyorum." dedi.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AFAD, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:01 
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