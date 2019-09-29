İmamoğlu: AFAD'daki toplantıya çağrıldığımı ispat etsinler
4 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da yapılan durum tespit toplantısına çağrılmadığını söyledi, 'çağrıldı' diyenlerin ispat etmesini istedi.
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan durum tespit toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılıp çağrılmadığı polemiği sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yapılan, bakanların katıldığı toplantıya çağrılmadığını bir kez daha yineleyen İmamoğlu, "3 gündür önüne gelenin bu toplantıyla ilgili yorum yapmasını kınıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:01
Bakanlık harekete geçti! 34 ilden uzmanlar deprem tespiti için İstanbul'da 5,8'lik deprem vatandaşı korkuttu: 2 günde 15 bin 708 konuta sigorta yaptırıldı Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek