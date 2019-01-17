Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Akşener'i Ziyaret Etti

İmamoğlu, Akşener'i Ziyaret Etti

1 saat önce

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyareti ANKARA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyareti.

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyareti ANKARA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyareti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:26 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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